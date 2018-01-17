Долларовый индекс растет впервые после 4 сессий снижения, фунт дешевеет на данных об инфляции

Долларовый индекс поднимается во вторник после снижения в течение предыдущих четырех сессий.

Фунт стерлингов дешевеет на данных о более существенном, чем ожидалось, ослаблении инфляции в Великобритании.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, вырос в ходе торгов на 0,2%. Накануне значение индекса опускалось до минимального уровня за три года.

Курс евро к доллару снизился до $1,2235 по сравнению с $1,2264 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене находится на уровне 110,71 иены против 110,54 иены накануне.

Укрепление американской валюты во вторник трейдеры расценивают как паузу в активных продажах доллара, пишет MarketWatch.

Курс доллара к евро в последние дни оставался около минимального уровня с декабря 2014 года, поскольку трейдеры переключили внимание на действия Европейского центрального банка (ЕЦБ) с действий Федрезерва.

Накануне поддержку евро оказали слова члена совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссена о том, что Центробанк может полностью закрыть программу выкупа активов после сентября.

В интервью немецкой газете Boersen-Zeitung А.Ханссен заявил, что при динамике экономического роста и инфляции в еврозоне на уровне прогнозов завершить программу было бы "допустимо и целесообразно".

Ужесточение кредитно-денежной политики в какой-либо стране всегда благоприятно для валюты этого государства, поскольку способствует привлечению инвестиций.

Курс фунта опустился в ходе торгов до $1,3761 по сравнению с $1,3792 на закрытие предыдущей сессии.

Потребительские цены в Великобритании в декабре 2017 года выросли на 3% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление страны (ONS).

Инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 3,1%, эксперты не ожидали ее ослабления.

Банк Англии в ноябре текущего года поднял ключевую процентную ставку впервые за десять лет, чтобы сдержать инфляцию. Ее замедление ослабляет давление на британский ЦБ в плане дальнейшего подъема ставки, отмечают эксперты.

