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Биткойн за час подешевел на 10%, до минимума за 6 недель
13:39 16.01.2018 |
Курс биткойна во вторник за час рухнул примерно на 10%, опустившись ниже $12 000 впервые с 5 декабря, свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk.
Биткойн начал сессию во вторник на отметке $13 585, ненадолго поднялся к $13 600, а затем неожиданно опустился ниже $11 700.
Существенное падение продемонстрировали и другие цифровые активы, включая эфир и токены XRP, также известные как Ripple.
Резкое снижение биткойна стало результатом "нехватки покупателей в Азии", заявил CNBC старший рыночный аналитик eToro Матри Гринспен. Инвесторы встревожены предупреждениями регуляторов из разных стран мира в отношении криптовалют и последними действиями китайских властей, направленными на ограничение активности в этом сегменте.
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