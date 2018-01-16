Добыто 80% от общего количества биткоинов

На 13 января 2018 года было добыто 16 800 000 BTC, и теперь майнерам осталось добыть всего 4.2 млн BTC. Таким образом, если 80% всех BTC уже добыто, осталось только 20%.

Когда Сатоши Накамото запустил блокчейн в 2009 году, он ограничил число биткоинов 21 миллионом. Скептики считают, что теоретически есть способ увеличить это количество с помощью массированной атаки на сеть превосходящим количеством узлов и хэшрейта. Однако, Биткоин приближается к десятилетию, и никто так и не смог сделать этого.

Алгоритм Proof-of-Work (доказательство работы), созданный Адамом Бэком и использованный Сатоши в протоколе Биткоина - экономическая мера, которая затрудняет атаку, делая угрозы для сети дорогостоящими и трудоемкими. Впервые в мире цифровых вычислений Сатоши представил объект, который нельзя скопировать или дважды потратить. И, в то же время, он ограничил его предложение.

Поскольку может существовать только 21 миллион биткоинов, ограниченная доступность криптовалюты делает её приобретение всё сложнее. В большинстве случаев, когда актив ограничен, а ресурсы для его добычи уменьшаются, предложение вызывает спрос на рынке. Подавляющее большинство держателей криптовалюты считают, что нехватка сделает биткоин более ценным с течением времени.

При сохранении текущих тенденций, майнерам приходится постоянно наращивать вычислительную мощность. Изменяется и вознаграждение за майнинг. Так майнеры, получающие вознаграждение в размере 12.5 BTC за каждый блок, через два года (в 2020 году) будут получать только 6.25 BTC, а еще через четыре года, в 2024-м - 3.125 BTC за каждый блок. К этому времени, возможно, основным доходом майнеров станут комиссии за подтверждение транзакций.

Кроме того, не следует забывать, что около 4 миллионов BTC считаются безвозвратно потерянными, и эти потери неизбежно растут, что с течением времени делает оставшиеся биткоины все более ценными. Для многих криптовалютных инвесторов это делает изобретение Сатоши самым ценным цифровым активом.