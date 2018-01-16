НБУ продал 15 января банкам депозитные сертификаты на 8 152 млн гривен

Национальный банк в понедельник, 15 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 152 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 40 банкам на сумму 8 152 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 12 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 065 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 361,150 млрд гривен, что на 10,3% меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.