На межбанке 15 января объем торгов долларом уменьшился на $94,2 млн до $87,7 млн

В понедельник, 15 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 94,2 млн долларов по сравнению с 12 января до 87,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 117,8 млн долларов по сравнению с 12 января до 114,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в пятницу на 10 коп в понедельник укрепился на 5 коп до 28,59 UAH/USD.