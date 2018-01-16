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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 28,6535 грн
13:17 16.01.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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16.01.2018
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15.01.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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-
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-
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-
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10:00
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4
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2.00
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28.6300
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-
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10:30
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14
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4.04
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28.6411
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28.5488
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11:00
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52
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22.86
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28.6574
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28.5488
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11:30
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142
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79.76
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28.6558
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28.5477
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12:00
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210
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118.60
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28.6569
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28.5500
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12:30
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312
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182.82
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28.6522
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28.5539
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13:00
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458
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260.30
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28.6535
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28.5601
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13:30
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28.5607
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14:00
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28.5609
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14:30
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28.5646
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15:00
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28.5655
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15:30
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28.5672
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16:00
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28.5674
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16:30
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28.5678
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17:00
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28.5677
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