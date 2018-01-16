Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде в марте, прогнозирует И.Геращенко

Верховная Рада в марте примет в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде, после чего потребуется несколько месяцев на то, чтобы суд был запущен, прогнозирует первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

"Я думаю, что в марте мы будем иметь принятый законопроект. И у нас будет несколько месяцев, чтобы суд заработал", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" в понедельник вечером.

Политик напомнила, что на текущей неделе парламент намерен включить соответствующие законопроекты в повестку дня сессии.

И.Геращенко высказала сомнение, что Верховная Рада на этой же неделе принять законопроект за основу, однако подчеркнула, что соответствующие законодательные инициативы в первом чтении народные депутаты рассмотрят на первой пленарной неделе следующей сессии. После этого потребуется несколько недель на подготовку принятого за основу документа ко второму чтению.

"Там есть определенные замечания, в том числе наших международных партнеров. И сейчас это уже в руках Верховной Рады - доработать его до идеала", - сказала первый вице-спикер.

