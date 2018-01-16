Финансовые новости
- |
- 16.01.18
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 16 января после его удешевления днем ранее
08:05 16.01.2018 |
Курс доллара к иене и евро демонстрирует разнонаправленную динамику во вторник утром, евро колеблется после рекордного роста днем ранее, инвесторы ожидают статистику по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.25 EET курс евро к доллару поднимался до 1,2266 доллара за евро против 1,2264 доллара на предыдущих торгах, при этом ранее в ходе торгов показатель снижался. Курс доллара к иене увеличивался до 110,92 иены за доллар со 110,53 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос всего на 0,01% - до 90,47 пункта.
После рекордного роста евро к доллару торгуется разнонаправленно во вторник. Оптимизм инвесторов был вызван ожиданием того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики центробанка. Об этом следует из протокола последнего заседания регулятора.
Поддерживался курс евро и позитивными данными статистик этого года. Так, показатели по индексу деловой активности региона в декабре, промышленного производства в ноябре и данные торгового баланса также в ноябре превзошли прогнозы аналитиков.
"Рынки продолжат эту тенденцию", - приводит агентство Рейтер слова директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), имея в виду недавний рост евро.
Позднее инвесторы ожидают статистику из Германии и Великобритании по инфляции в этих странах. Эксперты прогнозируют, что в Германии показатель в декабре по окончательной оценке совпал с предварительной и составил 1,7% в годовом выражении и 0,6% в месячном. Для Великобритании аналитики ожидают, что в годовом выражении инфляция в стране в декабре замедлилась до 3% с 3,1% месяцем ранее, а в месячном - ускорилась до 0,4% с 0,3% в ноябре.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Бизнес ухудшил инфляционные и девальвацинные ожидания на 2018г – опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Как судебная реформа повлияет на выяснение отношений работников и работодателей
|Феникс и Лугаком. Что означает смерть Vodafone в Л-ДНР
|Как долго будет падать гривня
|ВСУ закрыли небо Донбасса для российских беспилотников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бум мировой экономики оказывает давление на доллар
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 28,6535 грн
|Бизнес ухудшил инфляционные и девальвацинные ожидания на 2018г – опрос НБУ
|Биржи АТР закрылись 16 января преимущественно ростом на внутреннем оптимизме
|Добыто 80% от общего количества биткоинов
|Курсы валют по карточным операциям на 16.01.2018
Это интересно
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
|В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже
|CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров