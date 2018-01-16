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Биткоин дешевеет на опасениях по поводу регулирования криптовалют
07:34 16.01.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет из-за неопределенности инвесторов относительно регулирования криптовалют, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 06.54 EET биткоин дешевел на 3,62%, до 13,2 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 4,29%, до 13,02 тысячи долларов, на GDAX - на 3,27%, до 13,05 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 4,09%, до 13,03 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дешевеют - Ethereum - на 7,41%, до 1,2 тысячи долларов, Ripple - на 13,09%, до 1,62 доллара, Bitcoin Cash - на 9,98%, до 2,28 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 650,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка.
Вопрос регулирования криптовалют по-прежнему беспокоит трейдеров. В понедельник директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе. Кроме того, агентство Блумберг сообщило о намерениях властей Китая расширить запрет, который был наложен на биржевую торговлю криптовалютами в прошлом году.
На минувшей неделе СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги сообщили о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране. Позднее минфин Южной Кореи официально опроверг возможность запрета. Однако в понедельник, вновь ссылаясь на министерство юстиции страны, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти страны все же намерены ограничить торговлю криптовалютами.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.
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