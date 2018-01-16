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Количество жалоб на страховщиков за июнь-ноябрь 2017г возросло на 13,6% - Нацкомфинуслуг
15:57 15.01.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в период с 1 июня по 30 ноября 2017 года получила 2,737 тыс. обращений и жалоб на работу страховых компаний, что на 329, или на 13,6%, больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщается на сайте комиссии.
Согласно данным регулятора, лидерами по поступившим жалобам стали СО "Доминанта" (325, довыплачено 10,1 млн грн), СК "Юнивес" (116, довыплачено 0,87 млн грн.), "Альфа-Гаранта" (106, довыплачено 1,17 млн грн), "Галицкая" (100, довыплачено 1,85 млн грн), "Киевский страховой дом" (99, довыплачено 0,87 млн грн).
По информации Нацкомфинуслуг, на указанные компании за указанный период в целом поступило 746 жалоб. Объем выплат ими страховых возмещений по итогам рассмотрени обращений составил 14,86 млн грн.
При этом общий объем выплат всеми страховщиками страны по итогам рассмотрения регулятором обращений за июнь-ноябрь составил 37,37 млн грн.
Как отмечает Нацкомфинуслуг, обращения поступали от физических и юридических лиц, включая народных депутатов, письма Кабинета министров, администрации президента, комитетов Верховной Рады, министерств и ведомств.
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