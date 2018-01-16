Криптотрейдеров Южной Кореи будут штрафовать за анонимную торговлю

Правительство Южной Кореи объявило, что криптовалютные трейдеры будут оштрафованы, если они не перейдут с анонимных виртуальных счетов на персональные счета с подтверждением личности. Независимо от уровня обслуживания криптовалютных бирж, банкам было предписано внедрить новую систему в этом месяце.

Финансовые власти Южной Кореи заявили в воскресенье, что криптовалютные трейдеры в стране «будут оштрафованы за отказ конвертировать свои виртуальные счета в счета с подтвержденной личностью», - сообщает Yonhap.

В настоящее время криптотрейдеры могут анонимно торговать с помощью виртуальных счетов. Однако власти запретили банкам создавать новые счета этого типа и поручили им установить новую систему, «которая обеспечивает использование только банковских счетов с верифицированной личностью и соответствующих учетных записей на криптовалютных биржах для внесения и снятия средств», - поясняет новостной канал. Также в новости отмечается:

«Криптовалютным трейдерам будет дан месяц на конвертацию анонимных виртуальных счетов в реальные и те, кто откажутся идентифицировать свою личность, будут подвергнуты штрафам».

Газета Kyunghyang Shinmun также сообщает, что с существующих виртуальных счетов можно будет только снять средства, но не внести:

«Людям, которые торгуют криптовалютами было сказано, что, если они откажутся верифицировать свою личность, они будут наказаны за внесение средств на существующие счета».

Кроме того, издание Chosun протицировало правительственного чиновника, который сказал: «В настоящее время мы создаем план налогообложения операций с виртуальной валютой. Если будет введена система верификации личности, мы сможем получить данные об отдельных трейдерах».

Финансовые власти начали инспектировать 6 основных корейских банков в начале прошлой недели для проверки соблюдения требований противодействию отмыванию денег, связанных с виртуальными счетами. Проверка должна была завершиться 11 января, но власти решили продлить ее до 16 января. После объявления о продлении, банки стали неохотно внедрять систему верификации личности, как это предусмотрено криптовалютным регулированием.

Shinhan Bank первым объявил о своем решении не внедрять эту новую систему. Банк немедленно отправил письмо на каждую биржу, которой он в настоящее время предоставляет услуги по обслуживанию виртуальных счетов, информируя их о своем решении. Среди них была Bithumb, крупнейшая криптовалютная биржа в Южной Корее. После заявления Shinhan другие банки планировали последовать его примеру и отсрочить внедрение новой системы.

Однако 13 января правительство провело встречу с представителями 6 банков и попросило их внедрить новую систему, как было запланировано, независимо от того, решили ли они обслуживать криптовалютные биржи или нет. По сообщениям правительства все банки, участвовавшие во встрече, согласились на это условие.

Ужесточение контроля осложнит жизнь южнокорейским и иностранным трейдерам, которые торгуют на криптовалютных биржах, зарегистрированных в этой стране, а идентификация пользователей криптовалютных бирж уже становится мировой тенденцией. Однако очевидно, что сообщения о запрете торговли криптовалютами в Южной Корее, распространявшиеся на прошлой неделе, оказались ложными.