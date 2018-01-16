В Великобритании биткоин-инвесторам отказывают в ипотечных кредитах

В Великобритании у криптовалютных инвесторов возникают проблемы с приобретением ипотечных кредитов - банки отказываются предоставлять их, поскольку не считают криптовалюты законным источником дохода.

По мнению представителей специализирующихся на ипотечном кредитовании британских компаний, в ипотечной индустрии в целом отсутствует понимание криптовалюты.

«Первый ипотечный кредитор, которому я позвонил, спросил меня, что такое криптовалюта. Кредиторы требуют официального подтверждения законности происхождения средств. После того как я рассказал о криптовалюте, они сказали, что они не будут работать с ней.», - рассказал брокер Марк Сталлард из Holiday Home Mortgages.

Несколько банков заявили, что не будут принимать депозиты, полученные из криптовалют, в то время как банки, включая Santander, Nationwide и Aldermore, заявили, что у них нет официальной политики по этому вопросу.

«В настоящее время нет регулирования этих электронных валют, что ставит их в категорию наивысшего риска в отношении отмывания денег. Кроме того, хорошо известно, что такие валюты пользуются популярностью у мошенников для отмывания преступных доходов», - заявили в Building Societies Association.

Однако не все ипотечные кредиторы в Великобритании придерживаются антикриптовалютной политики. Несколько банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts, согласны с криптовалютными депозитами, хотя и требуют идентификации личности для установления происхождения средств.