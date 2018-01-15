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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 28,5539 грн

12:36 15.01.2018 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

15.01.2018

12.01.2018

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. дол. США

Середньозважений курс

Середньозважений курс

9:30

-

-

-

-

10:00

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-

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8

4.00

28.5488

28.5142

11:00

26

12.02

28.5488

28.5247

11:30

56

20.50

28.5477

28.5269

12:00

86

32.14

28.5500

28.5310

12:30

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ПО РУБРИКАМ

12:03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии бит­ко­ин-ин­ве­сто­рам от­ка­зы­ва­ют в ипо­теч­ных кре­ди­тах

11:25 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 15 ян­ва­ря

11:02 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 07.12.2017

11:00 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 15.01.18

10:37 НБУ про­дал 12 ян­ва­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 065 млн гри­вен

10:34 12 ян­ва­ря НБУ вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 1 900 млн гри­вен

10:24 На меж­бан­ке 12 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $13,8 млн до $181,9 млн

10:18 Лом­бар­ды на­ра­щи­ва­ют объ­е­мы кре­ди­то­ва­ния на­се­ле­ния

08:19 Це­на на зо­ло­то рас­тет 15 ян­ва­ря до мак­си­му­ма за 4 ме­ся­ца на ослаб­ле­нии дол­ла­ра

08:12 Дол­лар 15 ян­ва­ря тор­гу­ет­ся на ми­ни­маль­ных от­мет­ках с 2015 го­да

07:39 Бит­ко­ин де­ше­ве­ет, как и дру­гие крип­то­ва­лю­ты, экс­пер­ты не ис­клю­ча­ют па­де­ния до $10 тыс

07:34 Бир­жи АТР пре­иму­ще­ствен­но рас­тут 15 ян­ва­ря вслед за аме­ри­кан­ски­ми ин­дек­са­ми

07:08 Бир­жи США вновь 12 ян­ва­ря за­кры­лись ре­кор­да­ми

12.01 Экс­пор­те­ры на­ча­ли по­не­мно­гу про­да­вать сво­бод­ную часть ва­лют­ной вы­руч­ки на меж­бан­ке

12.01 Чем от­ли­ча­ет­ся элек­трон­ная грив­ня от крип­то­грив­ни

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12:22 С 12 по 15 ян­ва­ря 2018 г. роз­нич­ные це­ны на бен­зи­ны и ди­зель­ное топ­ли­во вы­рос­ли в боль­шин­стве укра­ин­ских се­тей АЗС

12:09 Укра­и­на из-за мо­ро­зов уве­ли­чи­ла подъ­ем га­за из ПХГ по­чти вдвое

08:19 Це­на на зо­ло­то рас­тет 15 ян­ва­ря до мак­си­му­ма за 4 ме­ся­ца на ослаб­ле­нии дол­ла­ра

07:55 Нефть до­ро­жа­ет 15 ян­ва­ря на фак­то­ре до­го­во­ра ОПЕК+

12.01 Прав­да, ложь или ма­ни­пу­ля­ция? Что не так с Ку­пуй українсь­ке

12.01 Це­ны на нефть сни­жа­ют­ся с 3-лет­не­го мак­си­му­ма, Brent - у $69,2 за бар­рель

12.01 За не­де­лю дизтоп­ли­во в опте по­до­ро­жа­ло на 570 грн

12.01 Укра­ин­ский Рус­лан до­ста­вил де­та­ли ра­ке­ты для SpaceX

12.01 Мин­фин Укра­и­ны по­вы­сил про­гноз раз­ме­ра га­ран­ти­ро­ван­но­го го­су­дар­ством дол­га к кон­цу 2018 г. бо­лее чем вдвое

12.01 Раз­ве­дан­ных за­па­сов га­за Укра­ине хва­тит на 22 го­да - "На­д­ра Украины"

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09:50 Как Ки­тай вы­иг­рал бит­ву за юань

08:54 США вый­дут из сдел­ки по иран­ско­му ато­му, ес­ли Ев­ро­па не по­мо­жет в ее мо­ди­фи­ка­ции - Трамп

08:09 Воз­глав­ля­е­мая США ко­а­ли­ция со­здаст си­лы без­опас­но­сти гра­ни­цы в Си­рии

07:51 Жи­те­лям Га­вай­ев по ошиб­ке со­об­щи­ли о ра­кет­ном уда­ре по ост­ро­вам

07:45 Че­хию ждет вто­рой тур пре­зи­дент­ских вы­бо­ров

12.01 С чем На­зар­ба­ев ле­тит к Трам­пу

12.01 Со­ци­ал-де­мо­кра­ты и кон­сер­ва­то­ры ФРГ до­го­во­ри­лись на­чать ко­а­ли­ци­он­ные пе­ре­го­во­ры

12.01 По­этап­ная от­ме­на санк­ций про­тив Рос­сии - по­ка не те­ма для канц­ле­ра Гер­ма­нии

12.01 За­чем Пу­тин па­яс­ни­ча­ет с укра­ин­ски­ми ко­раб­ля­ми

12.01 Спис­ки про­ка­жен­ных. Как Ва­шинг­тон рос­сий­скую эли­ту раз­во­дить­ся за­ста­вил

12.01 В Поль­ше бо­лее 300 ты­сяч укра­ин­цев пла­тят взно­сы в фонд со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния - это са­мый вы­со­кий по­ка­за­тель в ис­то­рии

12.01 S&P сни­зи­ло су­ве­рен­ный рей­тинг Бра­зи­лии до BB-

12.01 Мин­фин США: ме­ры в рам­ках за­ко­на о санк­ци­ях про­тив РФ бу­дут объ­яв­ле­ны в бли­жай­шее вре­мя

12.01 США хо­тят кон­тро­ли­ро­вать мор­ские пу­ти в КНДР

11.01 Ка­на­да по­да­ла жа­ло­бу в ВТО на им­порт­ные по­шли­ны США

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12.01 Внед­рить си­сте­му элек­трон­но­го би­ле­та в Ки­е­ве пла­ни­ру­е­стя во вто­ром квар­та­ле 2018 го­да

12.01 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

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09:10 По­че­му Укра­ине не на­до воз­вра­щать ко­раб­ли из Кры­ма

08:33 Страш­ный сон Пу­ти­на. По­явит­ся ли в Укра­ине своя ги­пер­зву­ко­вая ра­ке­та

12.01 Прав­да, ложь или ма­ни­пу­ля­ция? Что не так с Ку­пуй українсь­ке

12.01 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

12.01 Бла­го­сло­вен­ный Бо­гу­сла­ев. Пу­тин при­гла­сил Ах­ме­то­ва и Та­ру­ту на Ва­ла­ам

12.01 По­этап­ная от­ме­на санк­ций про­тив Рос­сии - по­ка не те­ма для канц­ле­ра Гер­ма­нии

12.01 Бой­ня в АТО: Что про­изо­шло на Свет­ло­дар­ской ду­ге

11.01 Текст ре­ше­ния су­да о спец­кон­фис­ка­ции $1,5 млрд Яну­ко­ви­ча за­сек­ре­чен из-за про­дол­жа­ю­ще­го­ся рас­сле­до­ва­ния - Енин

11.01 Вто­рой гром. Ок­ку­пан­ты в Кры­му и Кер­чен­ский мост ока­за­лись под при­це­лом укра­ин­ских ра­кет

10.01 Гра­ни ци­низ­ма. Как Са­а­ка­шви­ли за­пи­сал­ся в луч­шие дру­зья Ноздров­ской

10.01 Пе­ре­за­груз­ка Поль­ши: что даст Укра­ине сме­на клю­че­вых поль­ских ми­ни­стров

10.01 Де­ло Ноздров­ской: Ко­гда по­до­зре­ва­е­мый за­явит, что он - жерт­ва ре­жи­ма

10.01 Рас­смот­ре­ние де­ла Яну­ко­ви­ча под угро­зой, - ГПУ

09.01 НАБУ за­вер­ши­ла рас­сле­до­ва­ние де­ла Мар­ты­нен­ко

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

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12:32 Мо­шен­ни­ки про­да­ют не­су­ще­ству­ю­щую крип­то­ва­лю­ту Telegram

11:43 Ford бу­дет вы­пус­кать элек­трос­ку­тер OjO под сво­ей мар­кой

12.01 General Motors по­ка­за­лин­те­рьер бес­пи­лот­ни­ка без ру­ля и пе­да­лей

12.01 Microsoft и Signal ре­а­ли­зу­ют в Skype сквоз­ное шиф­ро­ва­ние

12.01 Чем нам гро­зит ошиб­ка в про­цес­со­рах Intel

12.01 Пред­став­ле­на Lenovo Mirage Solo — пер­вая гар­ни­ту­ра VR с под­держ­кой Google Worldsense

11.01 На CES 2018 по­ка­за­ли об­нов­лен­но­го секс-ро­бо­та Гар­мо­нию

11.01 Аме­ри­кан­ский про­из­во­ди­тель вер­то­ле­тов Bell Helicopter пред­ста­вил кон­цепт ле­та­ю­ще­го так­си

11.01 В США за­по­до­зри­ли смарт­фо­ны Huawei Mate 10 в шпи­о­на­же

11.01 CES 2018: Razer HyperFlux — си­сте­ма бес­про­вод­ной пе­ре­да­чи энер­гии на мышь через ков­рик

11.01 Не­из­вест­ная ки­тай­ская фир­ма по­стро­и­ла элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

10.01 Project Linda транс­фор­ми­ру­ет смарт­фон Razer в иг­ро­вой но­ут­бук

10.01 CES 2018: Vivo по­ка­за­ла смарт­фон со ска­не­ром от­пе­чат­ков в дис­плее

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

10.01 AT&T раз­вернёт в США се­ти 5G до кон­ца те­ку­ще­го го­да

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10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

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