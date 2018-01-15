На межбанке 12 января объем торгов долларом увеличился на $13,8 млн до $181,9 млн

В пятницу, 12 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 13,8 млн долларов по сравнению с 11 января до 181,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,9 млн долларов по сравнению с 11 января до 232,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 10 коп в пятницу вырос на 10 коп до 28,54 UAH/USD.