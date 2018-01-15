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Ломбарды наращивают объемы кредитования населения
10:18 15.01.2018 |
Банки испытывают конкуренцию от мелких финансовых учреждений на рынке потребительского кредитования.
Об этом пишет финансовый аналитик ICU Михаил Демкив на своей странице в Twitter.
Так, за III квартал 2017 года банки выдали 8,6 млрд грн карточных кредитов и еще 7,4 млрд грн - краткосрочных (до 1 года). В то время как за тот же период ломбарды предоставили клиентам займов на 3,9 млрд грн.
"Займы под залог драгоценностей или техники - понятный и привычный продукт для многих, но дорогой. Средневзвешенная ставка - почти 200% годовых. Причина - малый размер кредита (1300 грн) и короткий срок погашения (30-40 дней), что обусловливает высокие операционные расходы ломбарда", - написал Демкив.
"Ломбарды рапортуют о росте доли займов, погашающихся за счет залога (с 10% до 16%). Если раньше были готовы выдавать займы на сумму 80% стоимости залога, то сейчас - на менее половины", - добавил финансовый аналитик.
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