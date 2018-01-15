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Доллар 15 января торгуется на минимальных отметках с 2015 года
08:12 15.01.2018 |
Доллар в понедельник утром дешевеет к мировым валютам, торгуясь на минимальных уровнях с 2015 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 07.36 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 90,69 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2224 доллара за евро с 1,2197 доллара за евро на предыдущем закрытии. В ходе торгов понедельника курс евро достигал 1,2239 доллара - максимума с декабря 2014 года. Курс доллара к иене уменьшался до 110,66 иены за доллар со 111,06 иены на прошлых торгах.
Индекс доллара опустился до трехлетнего минимума на фоне удорожания евро после публикации протокола последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе. Согласно документу, регулятор готовится в текущем году свернуть программу выкупа облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ.
По мнению старшего валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер, "сила евро перегнула палку".
Курс иены к доллару, в свою очередь, растет на комментариях правительства Японии о восстановлении экономики страны. Глава Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил решимость центрального банка поддерживать масштабную программу стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Он также заявил, что экономика страны продолжит умеренно расти.
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