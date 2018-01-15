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Биткоин дешевеет, как и другие криптовалюты, эксперты не исключают падения до $10 тыс
07:39 15.01.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) и крупнейшие альтернативные криптовалюты теряют в цене в понедельник утром, при этом биткоин торгуется примерно за 13,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.52 EET биткоин дешевел на 2,6%, до 13,8 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта опускалась в цене на 5%, до 13,49 тысячи долларов, на Bitfinex - на 1,5%, до 13,6 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 0,1%, до 13,6 тысячи долларов.
После преодоления в выходные отметки в 14,5 тысячи долларов биткоин вновь вернулся в район 13,5 тысячи долларов в понедельник. По мнению аналитиков, следующей психологической отметкой станет уровень в 10 тысяч долларов, ниже которого криптовалюта торговалась в ноябре прошлого года.
"Если бы биткоин вновь преодолел эту отметку, то критический вопрос заключался бы в том, стали бы инвесторы покупать упавшую криптовалюту или бы это привело к дальнейшей продаже", - считает управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг (Boris Schlossberg), чье мнение цитирует телеканал CNBC.
Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 2%, до 1,35 тысячи долларов, Ripple - на 4,1%, до 1,86 доллара, Bitcoin Cash - на 4,1%, до 2,55 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 707,54 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 10%.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.
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