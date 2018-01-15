Цена на золото растет 15 января до максимума за 4 месяца на ослаблении доллара

Золото дорожает до максимума с сентября на фоне ослабления курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,4 доллара, или на 0,7%, до 1344,3 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель достигал максимума с начала сентября в 1344,9 доллара за унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,57%, до 17,41 доллара за унцию.

Снижение курса доллара к мировым валютам, в том числе к евро и иене, до минимума за три года поддерживает стоимость золота. Такая динамика обусловлена удорожанием евро и иены после публикации протокола Европейского центрального банка (ЕЦБ) и на комментариях правительства Японии о восстановлении экономики страны.

Согласно протоколу последнего заседания ЕЦБ, регулятор готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ. А глава ЦБ Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил решимость центрального банка поддерживать масштабную программу монетарного стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня в 2%.

В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается сейчас на 0,25%, до 90,69 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.