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Фунт вырос до максимума с 2016г на сообщениях о мягкой позиции Мадрида и Амстердама по Brexit
17:36 12.01.2018 |
Фунт стерлингов усилил рост в пятницу и в паре с долларом США достиг максимума с июня 2016 года, когда проводился референдум о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), пишет Financial Times.
Укрепление фунта поддержали сообщения агентства Bloomberg о том, что министры финансов Испании и Нидерландов готовы поддержать мягкий вариант Brexit, предполагающий заключение полномасштабного торгового соглашения Британии с ЕС.
Фунт к 17:10 EET поднялся на 1% в паре с долларом - до $1,3670, ранее он достигал $1,3693. Британская нацвалюта также подорожала на 0,1% к евро, 1,1% к иене, более чем на 1,2% к долларам Австралии и Новой Зеландии.
По данным агентства, ранее на этой неделе глава испанского Минфина Луис де Гиндос и его нидерландский коллега Вопке Хукстра провели встречу, на которой обсудили взаимные интересы в процессе Brexit. У обеих стран тесные торговые и финансовые связи и Британией, кроме того, Мадрид и Амстердам встревожены потерей британских взносов в бюджет ЕС.
В начале декабря, когда завершался первый раунд переговоров по Brexit 27 стран ЕС выступили единым фронтом и продавили довольно жесткие условия. В январе президент Франции Эммануэль Макрон призвал партнеров по ЕС сохранять сплоченность, чтобы защитить общие интересы всех остающихся в блоке государств.
Лондон хочет от ЕС уникального торгового соглашения, которое обеспечит британским товарам доступ к единому рынку практически на прежних условиях и сохранит преимущества для сферы услуг Великобритании, включая финансовый сектор. Однако координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье в декабре заявил, что отношения с Британией будут строиться по аналогии с Канадой, соглашение с которой не охватывает сферу услуг.
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