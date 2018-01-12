Курс евро вырос к доллару до трехлетнего максимума на новостях из Германии

Курс евро в пятницу днем вырос до максимальной отметки с 2015 года после сообщений о согласовании документа по формированию коалиционного правительства в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.39 EET курс евро к доллару поднимался до 1,2135 доллара за евро против 1,2034 доллара на предыдущих торгах. Это максимальная отметка курса евро к доллару с января 2015 года. Курс доллара к иене снижался до 111,06 иены за доллар со 111,26 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,54% - до 91,36 пункта.

Главным стимулом для покупок евро в пятницу стали сообщения в СМИ о том, что главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партийного блока ХДС/ХСС согласовали документ о формировании коалиционного правительства. В воскресенье, 7 января, стартовали так называемые предварительные переговоры, в рамках которых должно быть принято решение о готовности ХДС/ХСС и СДПГ вести диалог о создании нового кабмина. Они продлятся пять дней, затем окончательное решение будет принято на уровне руководящих органов партий. Партиям удалось добиться прорыва лишь после почти 24-часовых дискуссий, последний день которых стартовал в четверг утром.

"Рынки, оценивая шансы на прорыв в переговорах, оставляли место для ралли евро в случае подтверждения достижения договоренности о формировании коалиционного правительства в Германии", - приводит газета Financial Times мнение главы инвестиционного подразделения в Великобритании UBS Wealth Management Джеффри Ю (Geoffrey Yu).

На настроения участников торгов определенное влияние оказала статистика из Франции. В частности, по окончательным данным, потребительские цены в стране в декабре выросли на 1,2% в годовом выражении. Предварительные данные указывали на ускорение инфляции до 1,3%, и аналитики не ожидали их пересмотра. Рост потребительских цен в стране в месячном выражении составил 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков.