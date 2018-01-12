Финансовые новости
- |
- 12.01.18
- |
- 23:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 11 января банкам депозитные сертификаты на 18 574 млн гривен
12:10 12.01.2018 |
Национальный банк в четверг, 11 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 18 574 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 47 банкам на сумму 9 354 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,50% годовых 51 банку на сумму 9 220 млн гривен.
НБУ 10 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 826 млн гривен - overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 44 банкам на сумму 8 526 млн гривен и сроком на 84 дня по средневзвешенной процентной ставке 14,70% годовых 2 банкам на сумму 300 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 9 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 30 063 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 361,150 млрд гривен, что на 10,3% меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правда, ложь или манипуляция? Что не так с Купуй українське
|Чем отличается электронная гривня от криптогривни
|С чем Назарбаев летит к Трампу
|Павел Фукс купил долг киевского метро в 1,8 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экспортеры начали понемногу продавать свободную часть валютной выручки на межбанке
|Чем отличается электронная гривня от криптогривни
|Фунт вырос до максимума с 2016г на сообщениях о мягкой позиции Мадрида и Амстердама по Brexit
|Депозитные ставки для физлиц 12.01.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 11 января составил 28,5366 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.01.2018
Это интересно
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров
|Project Linda трансформирует смартфон Razer в игровой ноутбук
|CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее
|7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы
|AT&T развернёт в США сети 5G до конца текущего года
|Китайцы сделали кроссовер с 49-дюймовой приборкой
|Наши в Вегасе: украинские старпаты покоряют мировую техвыставку