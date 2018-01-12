На межбанке 11 января объем торгов долларом увеличился на $40,6 млн до $168,1 млн

В четверг, 11 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 40,6 млн долларов по сравнению с 10 января до 168,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 50,6 млн долларов по сравнению с 10 января до 211,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 9 коп в четверг продолжил рост на 10 коп до 28,44 UAH/USD.