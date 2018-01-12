Доллар под давлением на слабой статистике, евро растет на данных протокола заседания ЕЦБ

Курс доллара в пятницу утром снижается к мировым валютам на слабой статистике по США, в то время как евро поддерживается ожиданиями инвесторов о возможном прекращении Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы скупки облигаций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET курс евро к доллару поднимался до 1,2049 доллара за евро против 1,2033 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 111,22 иены за доллар со 111,26 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1% - до 91,8 пункта.

В четверг ЕЦБ опубликовал протокол последнего заседания, согласно которому регулятор может изменить свою риторику в начале 2018 года. Как следует из документа, ЕЦБ готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,5 триллиона евро в месяц, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики регулятора. В результате евро начал укрепляться к доллару.

В это время американская валюта оказалась под давлением на негативной статистике, опубликованной в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, неожиданно выросло на 11 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 261 тысячу. Эксперты, напротив, ожидали снижения числа заявок на 5 тысяч - до 245 тысяч.

Индекс цен производителей США в декабре снизился на 0,1% в месячном выражении против роста в ноябре. Показатель продемонстрировал уменьшение впервые за полтора года. В годовом выражении индекс вырос на 2,3% против увеличения месяцем ранее на 2,4%, тогда как эксперты ожидали рост на уровне 2,5%.

Позднее в пятницу инвесторы ожидают статистику по инфляции в США в декабре. Если минтруда сообщит о более высокой инфляции, то это может послужить катализатором для укрепления доллара, считает глава отдела институциональных валютных продаж ASB Bank в Новой Зеландии Тим Келлехер (Tim Kelleher), которого цитирует газета The Wall Street Journal.