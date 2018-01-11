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Депозитные ставки для физлиц 11.01.18
18:28 11.01.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 января 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|11.01.18
|10.01.18
|11.01.18
|10.01.18
|11.01.18
|10.01.18
|3 месяца
|13.52
|13.53
|2.49
|2.49
|1.59
|1.59
|6 месяцев
|14.35
|14.37
|3.13
|3.13
|1.96
|1.96
|9 месяцев
|14.03
|14.03
|3.20
|3.20
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.27
|14.29
|3.68
|3.68
|2.51
|2.55
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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