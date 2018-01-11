На межбанке 10 января объем торгов долларом увеличился на $7,5 млн до $127,5 млн

В среду, 10 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 7,5 млн долларов по сравнению с 9 января до 127,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 1,8 млн долларов по сравнению с 9 января до 160,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 7 коп в среду вырос на 9 коп до 28,34 UAH/USD.