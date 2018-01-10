Корпорация Microsoft перестала принимать прямые платежи в биткоинах

Корпорация Microsoft отключила на своем сайте прямую оплату покупок биткоинами. Вместо этого теперь можно только внести на баланс некоторую сумму в долларах США, которая потом будет пересчитана в биткоины.

В службе поддержки компании сообщили, что данное решение было принято еще в июле 2017 года, ввиду того, что с приемом биткоинов было много проблем, связанных с процессингом и волатильностью курса.

Microsoft первой из транснациональных корпораций начала принимать биткоины к оплате в 2014 году для ограниченного круга продуктов. В 2016 году на сайте компании уже появлялось сообщение о том, что прием биткоинов отменяется, однако вскоре выяснилось, что сообщение было размещено по ошибке.

В декабре 2017 года принимать к оплате биткоины перестал популярный игровой сервис Steam. Представители компании сообщили, что причинами такого решения стали высокие комиссии и значительные колебания цены биткоина.

Однако, даже частично оказавшись от биткоина, Microsoft остается серьезным игроком в отрасли блокчейна. В частности, продолжается развитие основанной еще в 2015 году платформы Microsoft Azure BaaS на основе Эфириума, компания участвует в проекте R3 Corda, а также работает над собственной платформой корпоративных блокчейнов Coco.