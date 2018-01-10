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Корпорация Microsoft перестала принимать прямые платежи в биткоинах
18:25 10.01.2018 |
Корпорация Microsoft отключила на своем сайте прямую оплату покупок биткоинами. Вместо этого теперь можно только внести на баланс некоторую сумму в долларах США, которая потом будет пересчитана в биткоины.
В службе поддержки компании сообщили, что данное решение было принято еще в июле 2017 года, ввиду того, что с приемом биткоинов было много проблем, связанных с процессингом и волатильностью курса.
Microsoft первой из транснациональных корпораций начала принимать биткоины к оплате в 2014 году для ограниченного круга продуктов. В 2016 году на сайте компании уже появлялось сообщение о том, что прием биткоинов отменяется, однако вскоре выяснилось, что сообщение было размещено по ошибке.
В декабре 2017 года принимать к оплате биткоины перестал популярный игровой сервис Steam. Представители компании сообщили, что причинами такого решения стали высокие комиссии и значительные колебания цены биткоина.
Однако, даже частично оказавшись от биткоина, Microsoft остается серьезным игроком в отрасли блокчейна. В частности, продолжается развитие основанной еще в 2015 году платформы Microsoft Azure BaaS на основе Эфириума, компания участвует в проекте R3 Corda, а также работает над собственной платформой корпоративных блокчейнов Coco.
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