Золото подорожало до максимума за 4 месяца из-за планов Китая на US Treasuries

Цены на золото в среду достигли максимум за более чем четыре месяца на фоне ослабления доллара и сообщений о том, что китайские власти рекомендовали замедлить или приостановить покупки US Treasuries.

На торгах в Лондоне золото подорожало до $1327 за тройскую унцию, пишет Financial Times.

По данным агентства Bloomberg, сигналы из Пекина свидетельствуют о том, что Китай, располагающий самыми значительными валютными резервами в мире, готов увеличить вложения в другие валюты. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась до максимума за 10 месяцев, превысив 2,59%.

"Золотое ралли подстегнули заголовки из Китая", - считает аналитик брокерской фирмы Marex Spectron Дэвид Говетт.

С начала года цена золота увеличилась примерно на 1%, в 2017 году спотовая цена драгметалла выросла на 12,8%, а фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex подорожали на 12,6%.