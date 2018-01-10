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Информация об агентстве
Министерство финансов 10 января разместило гривневые ОВГЗ на 986 млн гривен
16:29 10.01.2018 |
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 175 дней на 897,852 млн гривен под 16,97% годовых, со сроком обращения 273 дня на 51,235 млн гривен под 15,75% годовых и со сроком обращения 728 дней на 36,935 млн гривен под 15,70% годовых.
|Номер аукциона
|1
|2
|3
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000170732
|Доразмещение UA4000175467
|Первичное размещение UA4000199913
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|10.01.2018
|10.01.2018
|10.01.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.01.2018
|10.01.2018
|10.01.2018
|Срок оплаты процентов
|04.07.2018
|11.04.2018
|11.07.2018
|Срок оплаты процентов
|10.10.2018
|09.01.2019
|Срок оплаты процентов
|10.07.2019
|Срок оплаты процентов
|08.01.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|71.25
|71.25
|78.50
|Номинальный уровень доходности. %
|14.25
|14.25
|15.70
|Срок обращения (дней)
|175
|273
|728
|Срок погашения
|04.07.2018
|10.10.2018
|08.01.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|902400000
|104620000
|38535000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|902400000
|50000000
|36935000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|1518400000
|914000000
|36935000
|Количество поданных заявок. шт.
|12
|3
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|12
|1
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|16.00
|16.00
|16.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|15.85
|15.75
|15.70
|Установленная доходность. %
|16.00
|15.75
|15.70
|Средневзвешенная доходность. %
|15.97
|15.75
|15.70
|Поступление в бюджет, грн
|897852131.00
|51235500.00
|36935000.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 11 месяцев 2017 года привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд гривен и 1,382 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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