Финансовые новости
- |
- 10.01.18
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10 января
15:16 10.01.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 января 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 04.01
|749207.27
|360572.80
|359771.23
|22185.27
|1459.42
|5218.55
|на 05.01
|749777.32
|360572.80
|360305.85
|22215.17
|1464.73
|5218.77
|на 09.01
|750593.65
|360572.80
|361145.03
|22186.49
|1469.92
|5219.40
|на 10.01
|750505.66
|360572.80
|361028.21
|22215.24
|1470.01
|5219.40
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 10 января – 28,203244 грн/$1
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Грани цинизма. Как Саакашвили записался в лучшие друзья Ноздровской
|Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3,5% в 2018 и на 4% в 2019-2020
|Перезагрузка Польши: что даст Украине смена ключевых польских министров
|Дело Ноздровской: Когда подозреваемый заявит, что он - жертва режима
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк 10 января продал в режиме наилучшего курса порядка $4 млн по 28,35 грн
|Корпорация Microsoft перестала принимать прямые платежи в биткоинах
|Золото подорожало до максимума за 4 месяца из-за планов Китая на US Treasuries
|Приватбанк планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 10 января составил 27,3288 грн
|Майнить биткоин в Китае станет невыгодно при его падении до $6925
Это интересно
|Google запустила платежную систему Google Pay
|Глава порностартапа скрылся с деньгами после ICO
|CES 2018: SanDisk показала самую маленькую 1-Тбайт флешку
|Неймар признан самым дорогим футболистом мира, Роналду лишь 49-й
|CES 2018: обновлённый шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro и адаптер Vive Wireless
|Samsung The Wall — первый в мире 146-дюймовый модульный телевизор MicroLED
|CES 2018: скручивающийся OLED-дисплей LG размером 65 дюймов