Kodak объявил о выпуске собственной криптовалюты, акции компании взлетели на 120%

Американский производитель фотооборудования Kodak объявил о партнерстве с британской компанией WENN Digital для разработки собственной криптовалюты KODAKCoin, после чего акции Kodak подскочили в цене почти на 120%.

Как говорится в пресс-релизе Kodak, она организует цифровую зашифрованную базу данных, где фотографиям будет присвоен идентификатор, связывающий их с конкретным автором. Система будет работать на основе популярной блокчейн-технологии.

Когда фотография из базы будет использоваться в коммерческих целях, автору будет выплачиваться вознаграждение в виде токенов KODAKCoin.

Предполагается, что первичное размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO) состоится 31 января 2018 года.

"Для многих термины "блокчейн" и "криптовалюта" являются лишь популярными словами, но для фотографов они могут стать ключом к решению проблем, которые казались неразрешимыми", - заявил CEO Kodak Джефф Кларк.

Kodak была основана в 1888 году. В свое время компания была лидером рынка фотооборудования, однако затем утратила позиции в конкуренции с азиатскими фирмами и в 2013 году прошла процедуру банкротства. Ее капитализация составляла всего $132 млн, однако во вторник показатель взлетел до почти $290 млн.