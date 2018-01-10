На межбанке 9 января объем торгов долларом уменьшился на $109,7 млн до $120 млн

Во вторник, 9 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 109,7 млн долларов по сравнению с 5 января до 120 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 93,7 млн долларов по сравнению с 5 января до 162,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 14 коп во вторник дополнительно укрепился на 7 коп до 28,25 UAH/USD.