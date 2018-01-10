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Биткоин торгуется в минусе на фоне повышенного внимания к новым криптовалютам
09:45 10.01.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет, так как интерес инвесторов все больше вызывают новые виртуальные монеты, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.08 мск биткоин дешевел на 6,76%, до 14,3 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 7,65%, до 14,1 тысячи долларов, на GDAX - на 7,46%, до 14,1 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, высчитывающего среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах, биткоин дешевел на 2,58%, до 14,06 тысячи долларов.
В последнее время инвесторы все больше обращают внимание на новые криптовалюты с ограниченными сферами применения. Так, интерес участников рынка привлекло заявление американской компании-производителя фотооборудования Kodak о запуске криптовалюты для фотографов KodakCoin и собственной блокчейн-платформы. Акции компании после этого подорожали на 119% по итогам торгов вторника, а на предторгах среды продолжают подниматься в цене на 46%.
Кроме того, Dentacoin - криптовалюта, предназначенная для использования в стоматологической индустрии - в понедельник достигла общей капитализации в 2,3 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap. Таким образом, капитализация криптовалюты с начала января увеличилась примерно в 15 раз.
Вместе с тем ряд экспертов скептически относится к быстрому росту числа новых криптовалют. "Вскоре будет много проектов, которые не имеют сильных основ и хороших технологий, да и попросту являются нереалистичными. Они в конечном итоге столкнутся с каким-то большим препятствием, которое не смогут преодолеть, и вы увидите, что многие из них наверняка потерпят неудачу", - цитирует телеканал CNBC главу IOHK и соучредителя Ethereum Чарльза Хоскинсона (Charles Hoskinson).
Что касается других альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожала на 15,94%, до 1,4 тысячи долларов, Ripple - опускалась в цене на 20,1%, до 1,9 доллара, Bitcoin Cash - росла в стоимости на 3,5%, до 2,5 тысячи долларов, показывают данные CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 718,9 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 33% всего рынка криптовалют.
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