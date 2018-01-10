Предсказавший два крупных дефолта инвестор называет биткоин пузырем

Сооснователь инвестиционной компании GMO Джереми Грэнтем (Jeremy Grantham) по праву считается одним из наиболее влиятельных участников финансового рынка. Именно он предсказал пузырь доткомов и пузырь на рынке недвижимости США. Недавно Грэнтем опубликовал обращение к инвесторам, в котором он назвал биткоин и, что более интересно, весь фондовый рынок экономическим пузырем, который должен лопнуть в период от 6 месяцев до 2 лет.

Один из разделов своего отчета о тенденциях рынка Грэнтем посвятил объяснению стремительного роста цены на биткоин.

«Отсутствие четко обозначенной внутренней стоимости и большей частью нерегулируемые рынки вкупе с историей, ориентированной на манию величия, делает биткоин более всего (...) похожим на экономический пузырь», - пишет Грэнтем.

Он добавляет, что «в 1999 и начале 2000 годов у (каждого) имелось классическое руководство с признаками», свидетельствующими о том, что исторический прецедент может привести к «краху (...) пузыря».

В течение всего 2017 года биткоин показывал стремительный рост. В начале года он торговался на отметке чуть более 1000 долларов, а в декабре его цена достигла исторического максимума в 20 000 долларов. Несмотря на то, что к сегодняшнему дню стоимость биткоина упала до $15 000, эта цифра в любом случае демонстрирует невероятный рост в 1500%.

Такой стремительный рост заставил многих финансовых аналитиков полагать, что биткоин достиг официального статуса экономического пузыря. Так же, как многие до него, Грэнтем сравнил криптовалюту с тюльпаноманией 17 века, а также «легендарным пузырем компании Южных морей» 1719-1720 годов.

Часть более широкой тенденции

По мнению Грэнтема, спекулятивный рост биткоина совпал с раздуванием фондового рынка в целом.

«С одной стороны, я признаю, что это один из самых дорогостоящих рынков в истории Соединенных Штатов, - пишет он в своем отчете, - с другой стороны, будучи знатоком крупных биржевых пузырей, я также признаю, что сейчас мы демонстрируем признаки вступления в фазу сдутия этого очень длинного бычьего рынка».

На протяжении всего отчета Грэнтем приводит примеры исторических рыночных кризисов, дополняя их ценовыми графиками.

«... вероятно, мы можем наблюдать первые движения: растущая мстительность медведей..., все более оптимистичное настроение прессы и охват на телевидении».

Последний пункт Грэнтем считает наиболее показательным. Как только рынок завладеет большей частью эфирного времени, «скорее всего, в течение нескольких месяцев мы окажемся внизу».

«Удачи. Она необходима нам всем», - говорит он в заключение.



