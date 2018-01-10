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Предсказавший два крупных дефолта инвестор называет биткоин пузырем
09:39 10.01.2018 |
Сооснователь инвестиционной компании GMO Джереми Грэнтем (Jeremy Grantham) по праву считается одним из наиболее влиятельных участников финансового рынка. Именно он предсказал пузырь доткомов и пузырь на рынке недвижимости США. Недавно Грэнтем опубликовал обращение к инвесторам, в котором он назвал биткоин и, что более интересно, весь фондовый рынок экономическим пузырем, который должен лопнуть в период от 6 месяцев до 2 лет.Пузырь с точки зрения Грэнтема
Один из разделов своего отчета о тенденциях рынка Грэнтем посвятил объяснению стремительного роста цены на биткоин.
«Отсутствие четко обозначенной внутренней стоимости и большей частью нерегулируемые рынки вкупе с историей, ориентированной на манию величия, делает биткоин более всего (...) похожим на экономический пузырь», - пишет Грэнтем.
Он добавляет, что «в 1999 и начале 2000 годов у (каждого) имелось классическое руководство с признаками», свидетельствующими о том, что исторический прецедент может привести к «краху (...) пузыря».
В течение всего 2017 года биткоин показывал стремительный рост. В начале года он торговался на отметке чуть более 1000 долларов, а в декабре его цена достигла исторического максимума в 20 000 долларов. Несмотря на то, что к сегодняшнему дню стоимость биткоина упала до $15 000, эта цифра в любом случае демонстрирует невероятный рост в 1500%.
Такой стремительный рост заставил многих финансовых аналитиков полагать, что биткоин достиг официального статуса экономического пузыря. Так же, как многие до него, Грэнтем сравнил криптовалюту с тюльпаноманией 17 века, а также «легендарным пузырем компании Южных морей» 1719-1720 годов.
Часть более широкой тенденции
По мнению Грэнтема, спекулятивный рост биткоина совпал с раздуванием фондового рынка в целом.
«С одной стороны, я признаю, что это один из самых дорогостоящих рынков в истории Соединенных Штатов, - пишет он в своем отчете, - с другой стороны, будучи знатоком крупных биржевых пузырей, я также признаю, что сейчас мы демонстрируем признаки вступления в фазу сдутия этого очень длинного бычьего рынка».
На протяжении всего отчета Грэнтем приводит примеры исторических рыночных кризисов, дополняя их ценовыми графиками.
«... вероятно, мы можем наблюдать первые движения: растущая мстительность медведей..., все более оптимистичное настроение прессы и охват на телевидении».
Последний пункт Грэнтем считает наиболее показательным. Как только рынок завладеет большей частью эфирного времени, «скорее всего, в течение нескольких месяцев мы окажемся внизу».
«Удачи. Она необходима нам всем», - говорит он в заключение.
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