Доллар США 10 января усилил снижение на фоне роста доходности US Treasuries

Курс доллара усилил снижение в ходе торгов в среду на фоне повышения доходности гособлигаций США из-за сообщений о том, что китайские власти рекомендовали замедлить или приостановить покупки US Treasuries.

Как отмечает агентства Bloomberg, сигналы из Пекина свидетельствуют о том, что Китай, располагающий самыми значительными валютными резервами в мире, готов увеличить вложения в другие валюты. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась выше 2,59%.

Евро к 14:45 EET вырос до $1,2007 с $1,1937 на закрытие прошлой сессии.

Кроме того, участники рынка ждут данных о ценах производителей в США, которые будут обнародованы в четверг.

Иена продолжает активно укрепляться после объявленного накануне решения Банка Японии сократить объем покупки наиболее долгосрочных гособлигаций.

Курс евро к этому времени снизился до 133,75 иены со 134,47 иены в предыдущий день. Курс доллара опустился до 111,39 иены против 112,65 иены во вторник.

Банк Японии во вторник сократил объемы покупки гособлигаций с погашением более чем через 25 лет на 10 млрд иен - до 80 млрд иен. Кроме того, впервые с декабря 2016 года уменьшен выкуп бондов с остаточными сроками обращения от 10 до 25 лет - на 10 млрд иен, до 190 млрд иен.

Доходность 10-летних госбондов Японии в среду выросла до максимального уровня с конца октября, сообщает Dow Jones.

Между тем шведская крона дорожает, поскольку инвесторы увидели в протоколе декабрьского заседания Риксбанка (ЦБ Швеции) сигналы о возможности повышения процентных ставок с середины 2018 года. Таким образом, Риксбанк может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики раньше Европейского центрального банка. Крона поднялась на 0,7% к доллару и фунту и на 0,2% к евро.

Фунт стерлингов дешевеет к большинству валют, в том числе на 0,6% к евро и на 1,2% к иене, после публикации макроэкономических данных: промышленное производство Великобритании продемонстрировало уверенный рост в ноябре, превысив ожидания рынка, но торговый дефицит увеличился больше прогнозов, до максимума с июня.