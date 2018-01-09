Евро и фунт дешевеют к доллару и иене 9 января

Евро в ходе торгов во вторник продолжил снижение в паре с долларом США на заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.

Фунт стерлингов дешевеет из-за политической неразберихи в британском правительстве. Китайский юань также демонстрирует снижение после отмены центробанком механизма корректировок в рамках ежедневного валютного фиксинга.

Вместе с тем курс японской иены растет по отношению к большинству валют из-за решения Банка Японии сократить объем покупки наиболее долгосрочных гособлигаций, сообщает агентство Bloomberg.

Евро к 14:15 EET 9 января подешевел до $1,1928 по сравнению с $1,1967 к закрытию предыдущей сессии в Нью-Йорке. На прошлой неделе единая европейская валюта поднималась до максимума за три года, превысив $1,20.

По оценкам Societe Generale, евро в 2018 году продолжит рост, хотя он и будет более сдержанным, чем в 2017 году.

Курс доллара в паре с японской нацвалютой снизился до 112,67 иены/$1 против 113,09 иены/$1 в понедельник, курс евро составил 134,40 иены по сравнению со 135,34 иены накануне.

В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что рассчитывает на четыре повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2018 году благодаря сильным статданным.

В интервью в субботу ее коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что центробанку США следует поднять ставку трижды в этом году, поскольку налоговая реформа подстегнет рост экономики. На конференции в понедельник он предположил, что Федрезерву лучше удастся предотвратить рецессию, сохраняя низкие процентные ставки в течение длительного времени, чтобы поддержать усиление инфляции в ближайшие годы.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федрезерв должен продолжить повышение процентных ставок, но более медленными темпами, чем в 2017 году.

Выступавший в ночь на вторник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен считает целесообразным перейти от ориентира инфляции на уровне 2% к целевому диапазону, который обеспечит ФРС более значительную гибкость регулирования. Он предлагает использовать коридор от 1,5% до 3%.

На этой неделе ожидается еще ряд выступлений руководителей ФРС, в том числе Нила Кашкари из ФРБ Миннеаполиса во вторник.

Между тем президент США Дональд Трамп в понедельник вновь внес на рассмотрение в Конгресс кандидатуру Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. Сенат не успел утвердить Дж.Пауэлла в прошлом году из-за работы над налоговой реформой. Поскольку в январе началась новая сессия Конгресса, все остававшиеся на рассмотрении кандидатуры, а их насчитывается несколько десятков, пришлось вносить повторно.

Банк Японии во вторник сократил объемы покупки гособлигаций страны со сроком до погашения более 25 лет на 10 млрд иен, до 80 млрд иен. Кроме того, впервые с декабря 2016 года уменьшен выкуп бондов с остаточными сроками обращения от 10 до 25 лет - на 10 млрд иен, до 190 млрд иен.

Фунт стерлингов опустился на 0,2% к доллару после ряда перестановок в британском правительстве.

