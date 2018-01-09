Telegram создаст собственную криптовалюту и блокчейн-платформу

Мессенджер Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу и собственную криптовалюту. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на ряд источников.

Блокчейн-платформа третьего поколения должна получить название Telegram Open Network, в свою очередь криптовалюта будет называться Gram.

На данные цели мессенджер планирует привлечь через предварительное ICO 500 млн долл. США. При этом потенциальная общая стоимость токенов составит от 3 до 5 млрд долл. США. Издание считает, что это станет одним из крупнейших ICO, поскольку Telegram хорошо зарекомендовал себя как платформа обмена сообщениями, используемая во всем мире.

В рамках предпродажи инвесторам, не входящим в ближний круг создателя Telegram Павла Дурова, могут поставить условие вкладывать минимум 20 млн долл. США, при этом в виде официальной, а не криптовалюты. Командой разработчиков будут зарезервированы на четыре года 4% или 200 млн единиц Gram, еще 52% объема валюты также сохранит за собой Telegram, чтобы защитить ее от спекуляций. Остальные 44% будут находиться как в публичной, так и в приватной продаже. Валюта будет обращаться на внешних биржах и использоваться внутри приложения Telegram.

Кроме того, Telegram планирует запустить собственный электронный кошелек в четвертом квартале 2018 г.

Как отмечает издание, Telegram уже фактически является каналом связи для участников сообществ, занимающихся криптовалютами и поэтому развитие проекта мессенджера в этом направлении вполне естественно.