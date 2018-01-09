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Курсы валют по карточным операциям на 9 января
11:51 09.01.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 января 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.3286
|33.5000
|34.1297
|4.7000
|5.0000
|ОТП Банк
|27.9500
|28.2000
|33.7900
|34.0900
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|27.8500
|28.2000
|33.5000
|34.2000
|Ощадбанк
|27.5000
|28.3500
|32.4500
|34.1500
|3.3000
|4.9700
|Креди Агриколь Банк
|28.0000
|28.2500
|33.6000
|34.0000
|Укрэксимбанк
|27.6500
|28.0700
|32.9500
|33.9100
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7778
|28.2500
|33.2226
|33.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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