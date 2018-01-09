На межбанке 5 января объем торгов долларом увеличился на $1 млн до $229,7 млн

В пятницу, 5 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 1 млн долларов по сравнению с 4 января до 229,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 1,3 млн долларов по сравнению с 4 января до 256,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 17 коп в пятницу вырос на 14 коп до 28,18 UAH/USD.