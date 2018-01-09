Криптовалюты: дальше без Южной Кореи

Новая неделя принесла очередные сюрпризы на рынке криптовалют. Стоимость основных цифровых монет в понедельник рухнула, правда затем смогла отыграть часть потерь. Между тем, многие игроки делают ставку на падение.

Ripple, которая в конце прошлого года показала феноменальный рост, превзойдя по этому показателю bitcoin, внезапно рухнула сразу на 30%. Причина, по мнению наблюдателей, довольна проста: интернет-сайт coinmarketcap.com, отслеживающий цены на криптовалюты, в понедельник удалил котировки популярных криптовалют с южнокорейских бирж. Решение последовало, после того как власти Южной Кореи решили наложить запрет на использование цифровых монет.

Как пишет The Wall Street Journal, представитель coinmarketcap.com подтвердил эту информацию.

После исключения данных с корейских бирж произошла техническая переоценка, потоки данных просто стали меньше. Выглядело это вот так:

Резкое изменение цены было воспринято торговыми роботами как сигнал на продажу, подключились и другие участники торгов, что и спровоцировало так называемый флеш-креш.

Затем котировки быстро восстановились.

Чтобы понять, почему исключение корейских данных так сильно сказалось на рынке, напомним, что после того, как власти Китая начали борьбу с криптовалютами, участники рынка переместились в Южную Корею и Японию, и эти рынки стали основными для bitcoin и других криптовалют. Масштабный приток новых денег привел к завышенным котировкам, которые были выше, иногда на сотни долларов, чем на биржах в других местах. В Корее этот разрыв называли "премией кимчи".

Сегодня bitcoin торгуется практически без изменений.

А ripple теряет порядка 2,5%, что, впрочем, для криптовалютного рынка вообще не считается движением.

Стоит отметить, что лучше других на данный момент выглядит ethereum: ее котировки уже достигли отметки $1200, и пока сохраняется растущий тренд.

Стоит вспомнить о едва ли не самом громком событии ушедшего года - запуске фьючерсов на bitcoin.

Несмотря на всю шумиху и ожидания, его можно назвать скорее провалом. Да, курс bitcoin на ожиданиях взлетел до $20 тыс., однако затем начал снижаться, резко упали и объемы торгов.

Тем временем участники фьючерсного рынка, судя по всему, начинают строить большую короткую позицию, то есть готовятся к игре на понижение. Такое мнение высказывают аналитики, ссылаясь на резкое сокращение цены фьючерсов и самого bitcoin.