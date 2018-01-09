Visa прокомментировала ситуацию с закрытием биткоин-карт для нерезидентов США

Представители Visa Europe подтвердили информацию о прекращении сотрудничества с платежной платформой WaveCrest, клиентами которой является ряд крупных биткоин-компаний, включая BitPay, TenX, Bitwala и Wirex. Об этом сообщает TNW.

В заявлении говорится, что партнерство Visa с WaveCrest приостановлено из-за «несоблюдения правил работы» со стороны этой гибралтарской финансовой компании.

«Мы можем подтвердить, что партнерство Visa с WaveCrest было приостановлено в связи с продолжающимся несоблюдением правил работы с нами. Как результат, все связанные с картами Visa программы WaveCrest будут закрыты.

В ряде юрисдикций есть другие карточные программы Visa, где предусмотрена конвертация криптовалют в фиатные средства. Прекращение партнерства с WaveCrest не окажет влияния на эти продукты», - отмечается в официальном заявлении платежного гиганта.

Представители Visa также подчеркнули, что этот шаг не следует характеризовать, как репрессивные меры в отношении криптовалют.

Тем не менее, в компании Bitwala, которая довольно долго работала с WaveCrest, убеждены, что решение Visa связано именно с нежеланием крупных финансовых корпораций предоставлять услуги «стремительно растущей криптоэкономике». Представители компании выразили надежду, что вскоре связанные с биткоин-картами услуги станут доступны вновь.