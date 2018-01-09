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Создатель Ethereum Виталик Бутерин предложил новую модель ICO
15:00 09.01.2018 |
Основатель Ethereum Виталик Бутерин предложил новую модель децентрализованного фандрайзинга, которую он сам окрестил DAICO. Под данным термином он понимает объединение лучших свойств ICO и концепции децентрализованных автономных организаций (DAO).
Описание своей идеи Бутерин опубликовал на форуме Ethereum Research.
«Идея такова: контракт DAICO выпускается одной командой разработчиков, которая хочет привлечь средства на развитие проекта. Контракт DAICO стартует в «режиме пожертвований», описывая механизм, через который любой человек может отправить в его адрес ETH и получить взамен токены. Это может быть продажа с кэпом, голландский аукцион, интерактивное предложение монет, динамические продажи в рамках правил KYC или любой другой механизм. Как только срок взносов завершается, пользователи больше не могут вносить ETH. С этого момента определяется баланс первоначальных токенов, после чего ими можно торговать», - пишет Бутерин.
После завершения периода внесения средств, контракт фактически имеет один параметр состояния: tap (units: wei / sec), инициализированный к нулю. В данном случае tap определяет количество средств, которое разработчики могут вывести.
Также Бутерин сопроводил свою запись рисунком, призванным описать данную модель:
По его словам, такая модель даст больше власти инвесторам проектов, поскольку позволит прийти к консенсусу внутри сообщества относительно того, какую часть из привлеченных средст разработчики могут вывести для своих потребностей. Также, считает Бутерин, это создаст надежную защиту от атаки 51%.
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