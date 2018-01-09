Создатель Ethereum Виталик Бутерин предложил новую модель ICO

Основатель Ethereum Виталик Бутерин предложил новую модель децентрализованного фандрайзинга, которую он сам окрестил DAICO. Под данным термином он понимает объединение лучших свойств ICO и концепции децентрализованных автономных организаций (DAO).

Описание своей идеи Бутерин опубликовал на форуме Ethereum Research.

«Идея такова: контракт DAICO выпускается одной командой разработчиков, которая хочет привлечь средства на развитие проекта. Контракт DAICO стартует в «режиме пожертвований», описывая механизм, через который любой человек может отправить в его адрес ETH и получить взамен токены. Это может быть продажа с кэпом, голландский аукцион, интерактивное предложение монет, динамические продажи в рамках правил KYC или любой другой механизм. Как только срок взносов завершается, пользователи больше не могут вносить ETH. С этого момента определяется баланс первоначальных токенов, после чего ими можно торговать», - пишет Бутерин.

После завершения периода внесения средств, контракт фактически имеет один параметр состояния: tap (units: wei / sec), инициализированный к нулю. В данном случае tap определяет количество средств, которое разработчики могут вывести.

Также Бутерин сопроводил свою запись рисунком, призванным описать данную модель:

По его словам, такая модель даст больше власти инвесторам проектов, поскольку позволит прийти к консенсусу внутри сообщества относительно того, какую часть из привлеченных средст разработчики могут вывести для своих потребностей. Также, считает Бутерин, это создаст надежную защиту от атаки 51%.