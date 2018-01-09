Технический директор блокчейн-стартапа Ripple и один из создателей платежного протокола Interledger Штефан Томас поделился с изданием CoinDesk своими мыслями о том, что ждет криптовалютную и блокчейн-индустрию в 2018 году.

По его словам, рынок первичных предложений монет (ICO) пойдет на спад, а традиционные финансовые институты начнут все активнее использовать цифровые активы.

Смерть токенов ICO

По словам Томаса, криптовалюта стала «модным словечком» 2017 года, что спровоцировало стремительный рост общей капитализации цифровых денег (сейчас она превышает аналогичный показатель крупнейшего американского банка JPMorgan) и количества ICO. Однако он уверен, что в 2018 году это направление в индустрии ждет серьезный спад.

В частности, криптовалютные кампании по сбору средств привлекают все больше внимания регуляторов, а многие оказались и вовсе мошенническими. Штефан Томас уверен, что в будущем это приведет к судебным разбирательствам, штрафам и даже тюремным срокам для недобросовестных организаторов ICO.

Кроме того, он поднимает вопрос о целесообразности специализированных токенов. Например, зачем компаниям принимать тот же Filecoin, когда обычные токены «общего назначения» могут похвастаться более высокой ликвидностью и простотой перевода в фиат? Люди не пользуются отдельными валютами для покупки одежды или электроники, а держатели токенов ICO со временем поймут, что в цифровом мире действуют те же экономические законы, отметил представитель Ripple.

Финансовые учреждения будут использовать цифровые валюты

Если в 2017 году на рынок цифровых денег пришло множество спекулянтов, то в 2018-м стоит ждать прилива институциональных игроков, в числе которых управляющие активами, пенсионные фонды, платежные операторы и другие финансовые организации, считает Томас.

Он отмечает, что сегодня начался рост внебиржевой торговли цифровыми активами - например, фьючерсы на биткоин уже запустили Чикагская биржа опционов (CBOE) и CME Group. Томас уверен, что появление деривативов на базе других криптовалют - лишь вопрос времени. По его оценкам, «первые ласточки» появятся уже летом 2018 года.

Впрочем, ждут индустрию и свои сложности: регулирование, форки, банковские нюансы и т.д. Кроме того, неопределенность нормативно-правовой среды в США, Китае и других странах может помешать развитию рынка цифровых активов. В то время как страны вроде Японии и Филиппин встретилили криптовалюты с распростертыми объятиями и создали соответствующую нормативно-правовую базу, многие государства до сих пор не могут определиться с законами и политикой в отношении цифровых денег, отметил Томас.

Блокчейны начнут стремиться к совместимости

В 2017 году общая доля биткоина на рынке криптовалют упала с 87% до 50%. Создаются сотни новых монет и токенов, но чтобы все они действительно попали в мейнстрим, считает создатель Interledger, многие блокчейны должны стать совместимыми.

Разумеется, в будущем уже не появится какого-то одного доминирующего блокчейна, как не существует единого интернет-провайдера или электронного почтового ящика, однако операции с различным криптовалютами должны быть, в первую очередь, удобны для пользователей.

В качестве примера Томас приводит собственный протокол Interledger (ILP), который в июне позволил объединить семь распределенных реестров, в том числе биткоин, Ethereum и XRP. Если все сети активируют ILP, то будет не так уж важно, какую валюту предпочитает конечный пользователь: он сможет, например, легко и быстро расплатиться монетами Ethereum в магазине, который принимает только биткоины.

Появление гибридных блокчейнов

Сегодня блокчейны обычно делятся на два типа: публичные (например, биткоин) и приватные (Hyperledger Fabric). По словам Томаса, в будущем эта грань станет куда менее заметной благодаря появлению гибридных блокчейнов, объединяющих в себе преимущества обоих видов.

Такой гибридный блокчейн может работать в открытом интернет-пространстве и быть доступным для всех пользователей, как и публичный, однако использовать меньший набор валидаторов и ориентироваться на конкретные задачи, что свойственно приватным реестрам.

В результате «мини-блокчейны» можно будет подстраивать под конкретные нужды и задачи, вместо того чтобы пользоваться стандартным набором общих правил. Такие специализированные сети будут становиться все популярнее в 2018 году, уверен Томас.

Специализация или генерализация?

На первый взгляд может показаться, что Томас противоречит сам себе: сначала хвалит токены общего назначения на фоне специализированных, а сразу же после этого рассказывает о достоинствах и преимуществах специализированных блокчейнов. Однако все это взаимосвязано: чем более совместимы между собой станут различные реестры, тем слабее будут зависимость и связь между блокчейнами и токенами. Столь масштабное преобразование не обойдется без своих «болей роста», однако 2018 год обещает стать очень интересным для мира криптовалют, подытожил Томас.