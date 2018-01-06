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Платежный гигант Visa оставил биткоин-пользователей из Европы без дебетовых карт
18:10 05.01.2018 |
Крупнейшие эмитенты дебетовых биткоин-карт объявили о закрытии этого продукта для нерезидентов США после того, как компания Visa распорядилась остановить поддержку соответствующих платежей.
Распоряжение было направлено в четверг, 4 января, в адрес платежной платформы WaveCrest, клиентами которой являются несколько биткоин-компаний, включая BitPay, TenX, Bitwala и Wirex. Все они уже сделали заявления о прекращении выпуска и обслуживания карт.
Так, в заявлении BitPay говорится, что компания прекращает обслуживание клиентов из стран Европы. Также отмечается, что WaveCrest при этом не смог предоставить достаточно времени для подготовке к таким изменениям.
Таким образом, говорят в BitPay, все аккаунты владельцев карт закрываются, после чего компания приступает к работе по возврату средств пользователям. Также компания продолжит поиск новых партнеров, которые помогут ей вернуть выпуск дебетовых карт для нерезидентов США.
В заявлении Bitwala говорится, что компания собирает экстренного заседание.
«После объявления, сделанного эмитентом карт наших от имени Visa Europe, карты Bitwala с сегодняшнего дня отзываются из обращения. Наша команда проведет экстренную встречу с целью решить вопрос в лучших интересах владельцев карт».
Команда Wirex, насколько известно, уведомила своих клиентов о случившемся через сообщение в приложении.
Напомним, в октябре 2017 года о приостановке обслуживания дебетовых карт за пределами Европейской экономической зоны (EEA) сообщила компания MasterCard.
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