На межбанке 4 января объем торгов долларом увеличился на $84,6 млн до $228,7 млн

В четверг, 4 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 84,6 млн долларов по сравнению с 3 января до 228,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 92,5 млн долларов по сравнению с 3 января до 257,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 20 коп в четверг повысился на 17 коп до 28,04 UAH/USD.