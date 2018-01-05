Доллар перешел к росту в паре с евро 5 января, продолжает подъем к иене

Доллар США перешел к росту относительно евро в пятницу после существенного ослабления накануне и продолжил подъем к японской иене.

Евро к 14:35 EETстоил $1,2048 по сравнению с $1,2068 на закрытие предыдущей североамериканской сессии. В четверг курс евро поднимался до $1,2090 - максимального за 3 года уровня относительно американской валюты - на фоне сильных статданных по экономике еврозоны.

В пятницу внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за декабрь. По оценкам экспертов, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 195 тыс., безработица осталась на уровне 4,1%, сообщает MarketWatch.

Минтруда США обнародует декабрьские данные о безработице в 15:30 EET.

Курс доллара относительно иены увеличился в пятницу до 113,22 иены против 112,75 иены накануне.

Пара евро/иена торгуется на уровне 136,42 иены по сравнению со 136,07 иены на закрытие предыдущей сессии.

В начале 2017 года многие аналитики прогнозировали дальнейшее укрепление доллара на волне оптимизма после победы Дональда Трамп на президентских выборах в США. Однако их надежды не оправдались, и по итогам года доллар потерял почти 9% к корзине валют, в том числе упал более на 14% к евро.

В настоящее время эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют дальнейшее ослабление доллара, несмотря на обещания Федеральной резервной системы продолжить повышение ставок и ожидаемое позитивное воздействие налоговой реформы на экономику США. Однако некоторые прогнозисты говорят, что преобладающая точка зрения снова окажется неверной, и рекомендуют делать ставку на укрепление доллара.