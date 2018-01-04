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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цена биткоина снижается на опасениях ограничения майнинга криптовалюты в Китае

13:32 04.01.2018 |

Финансы

 

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг умеренно дешевеет на новостях о возможных дальнейших ограничениях добычи (майнинга) биткоина в Китае, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.14 мск, по данным портала Coindesk, высчитывающего среднюю цену биткоина на четырех крупнейших мировых криптобиржах, Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit, криптовалюта дешевела на 3,63%, до 14,58 тысячи долларов. По версии портала CoinMarketCap, учитывающего данные с более чем 20 бирж криптовалют, биткоин снижался в стоимости на 1,49%, до 14,88 тысячи долларов.

Цена биткоина снижается на опасениях ограничения майнинга криптовалюты в Китае

 

Что касается других, альтернативных криптовалют, то, согласно данным CoinMarketCap, цена Ethereum росла на 8,09%, до 954,55 доллара, Bitcoin Cash - снижалась на 13,63%, до 2,4 тысячи долларов, Ripple - увеличивалась на 27,47%, до 3,47 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 741,064 миллиарда долларов; при этом доля биткоина составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ripple - 16%, Ethereum - 12%.

Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник, ЦБ Китая поручил Национальной ассоциации интернет-финансов страны (NIFA) обращаться с просьбой к властям отдельных регионов страны с просьбой регулировать объемы майнинга. По словам источника, китайский центробанк объясняет ограничения необходимостью экономии электроэнергии.

В сентябре власти Китая, кроме того, уже запрещали проведение ICO (первичных размещений токенов криптовалюты), объясняя это высокими финансовыми рисками, а также прекратили деятельность ряда криптовалютных бирж в стране.
По материалам: ПРАЙМ
 

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