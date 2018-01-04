НБУ оценивает репатриацию дивидендов в $1,8 млрд в 2017

Национальный банк оценивает репатриацию дивидендов бизнесом в 1,8 млрд долларов в 2017 году.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации дивидендов составила 1,8 млрд долларов. Это немного больше, чем мы ожидали. Мы увидели увеличенный объем репатриации в конце года, возможно, потому что мы разрешили репатриацию дивидендов до 2014 года. Наверное, компании начали более активно выводить дивиденды в конце года, но в целом мы не видим проблем в том, что сумма оказалась больше, чем мы ожидали", - сообщил Чурий.





По его словам, репатриация дивидендов является одним из главных направлений валютной либерализации Национального банка.

"Нам необходимо оценить возможный отток валюты и влияние этого оттока на валютный рынок. В ближайшее время мы направим банкам запросы относительно желания их клиентов по репатриации дивидендов за 2017 год. После того, как мы соберем информацию, сделаем оценку, и на основании этой оценки будем проводить либерализацию", - отметил Чурий.

Замглавы НБУ сообщил, что в планах регулятора увеличение лимита по репатриации, который сейчас составляет 5 млн долларов в месяц для бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк планирует увеличить или отменить лимит репатриации дивидендов за 2017 год.