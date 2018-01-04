На межбанке 3 января объем торгов долларом уменьшился на $57,6 млн до $144,1 млн

В среду, 3 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 57,6 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 144,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 83,4 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 165 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 10 коп. в среду опустился на 20 коп. до 27,87 UAH/USD.