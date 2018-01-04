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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.01.2018
10:17 04.01.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|26.12
|13.0846
|-
|-
|-
|-
|12.9364
|-
|13.8333
|-
|-
|27.12
|12.9333
|-
|-
|-
|-
|12.8751
|13.7500
|-
|-
|-
|28.12
|12.9500
|-
|-
|-
|-
|-
|13.5000
|-
|-
|-
|03.01
|13.1762
|-
|-
|-
|-
|13.1288
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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