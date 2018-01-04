Евро дорожает к доллару 4 января благодаря сильным статданным из еврозоны

Курс евро к доллару США увеличивается в четверг благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным об экономической активности в еврозоне.

Курс евро к доллару США поднялся к 13:17 EET до $1,2055 по сравнению с $1,2015 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене в четверг торгуется на уровне 112,58 иены по сравнению с 112,51 иены накануне.

Стоимость евро к иене поднялась до 135,71 иены против 135,17 иены накануне.

Как стало известно в четверг, сводный индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос до максимального уровня почти за семь лет. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в прошлом месяце увеличился до 58,1 пункта с 57,5 пункта месяцем ранее, предварительные данные указывали на рост до 58 пунктов.

Индекс в сфере услуг увеличился с 56,2 до 56,6 пункта, ранее сообщалось о росте до 56,5 пункта.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 12-13 декабря 2017 года. Как показал документ, руководство Федрезерва расходится во мнениях относительно будущих темпов ужесточения кредитно-денежной политики.

Опубликованный в среду протокол указал на наличие в руководстве ФРС двух лагерей - представители одного считают, что прогнозируемые на текущий год три подъема ставки будут недостаточными, тогда как сторонники более мягкой ДКП полагают, что столь резкое повышение ставки станет чрезмерным и может замедлить темпы роста экономики США.

В то же время большинство членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) поддерживают постепенное ужесточение политики.